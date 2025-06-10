Пленный рассказал о приказах командиров ВСУ расстреливать раненых российских военных

РИА Новости: Командиры ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывают расстреливать раненых российских военных. Об этом сообщил пленный украинский солдат Вячеслав Кутятин, передает РИА Новости.

«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству (...), от которого последовала команда: раненого "обнулить", забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили», — рассказал он.

Пленный подчеркнул, что оказывался в подобной ситуации несколько раз. Он добавил, что через несколько дней после описанного им случая к ним в окоп по ошибке спустились раненые российские военнослужащие, после чего от командования поступил аналогичный приказ.

Кутятин отметил, что украинские солдаты не стали этого делать и отпустили раненых. Эту версию также подтвердил пленный боец ВСУ Александр Бондаренко

Ранее стало известно, что украинский пленный Виталий Бровко отказался от обмена из-за страха снова оказаться на фронте. Он отметил, что допускает возвращение на Украину только после смены власти в стране.