Украинский пленный раскрыл причину своего отказа от обмена

Пленный Бровко отказался от обмена из-за страха вновь оказаться на фронте

Украинский пленный Виталий Бровко отказался от обмена из-за страха снова оказаться на фронте, об этом он сам рассказал ТАСС.

Мужчина допустил, что возвращение на Украине станет возможно лишь после смены власти. «Если жив, здоров, не раненый, то отправят назад. Неделю на полигоне, и отправят, я в этом не сомневаюсь», — сказал он.

До этого Бровко рассказал, как оказался в плену. Он отметил, что сдался военным из КНДР в Курской области. По его словам, перед засадой он и его сослуживцы только успели связаться с командиром, которому сказали, что на позиции «все хорошо». Уже через 30 секунд их взяли в плен, рассказал Бровко.

