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03:42, 10 июня 2025Бывший СССР

Украинский пленный оценил военных из КНДР словами «действовали очень быстро»

Пленный Бровко оценил военных из КНДР словами «действовали очень быстро»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Военные из КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области, «действовали очень быстро», заявил ТАСС украинский пленный Виталий Бровко.

По его словам, перед засадой он и его сослуживцы только успели связаться с командиром, которому сказали, что на позиции «все хорошо». Уже через 30 секунд их взяли в ллен, рассказал Бровко. Он отметил, что это произошло на четвертый день его пребывания в приграничье.

4 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудили ситуацию вокруг Украины и вклад корейских бойцов при освобождении Курской области. Они также поговорили о перспективах восстановления региона.

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