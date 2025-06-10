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17:56, 10 июня 2025Россия

Путин собрал большое заседание Совбеза

Президент России Путин собрал большое заседание Совбеза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин собрал большое заседание Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула.

Публикация сопровождена кадром, на котором запечатлен глава государства, сидящий перед монитором компьютера. На экране отображены члены Совбеза, участвующие в заседании по видеосвязи.

«Путин собрал "большой" Совбез», — подписали фотографию журналисты.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что темой Совета безопасности станут традиционные ценности. Представитель Кремля также призвал не путать оперативное заседание постоянных членов органа с большим заседанием.

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