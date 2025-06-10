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12:40, 10 июня 2025Россия

В Кремле анонсировали участие Путина в заседании Совбеза по традиционным ценностям

Песков: Путин проведет большое заседание Совбеза по традиционным ценностям
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Во вторник, 10 июня, президент России Владимир Путин проведет большое заседание Совета безопасности, посвященное традиционным ценностям. Участие главы государства в мероприятии анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что на предстоящем заседании Совбеза будут обсуждать государственную политику в указанной сфере.

«Не путайте с оперативным совещанием постоянных членов [Совбеза], это — так называемый большой Совбез», — подчеркнул Песков. Он добавил, что российский лидер произнесет на мероприятии вступительное слово.

Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой страны. По его словам, в таких семьях воспитываются традиционные ценности — качества, на которых держится Россия. Это уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и «все, что связано с этим организмом — семья», отметил президент РФ.

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