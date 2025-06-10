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15:28, 10 июня 2025Экономика

«Роснефть» внедрила геомеханическую модель Биктовского месторождения

«Оренбургнефть» внедрила геомеханическое моделирование при строительстве скважин

Фото: Пресс-служба ПАО «НК Роснефть» / РИА Новости

Сотрудники «Оренбургнефти» совместно со специалистами научного института «Роснефти» в Самаре разработали и внедрили трехмерную геомеханическую модель Биктовского месторождения в Оренбуржье. Эффект от внедрения новации составляет 5 млн рублей для одной скважины, срок строительства скважины сократился в среднем на двое суток.

Модель включает в себя геологическую и сейсмическую информацию, а также параметры бурения. При создании специалисты учитывали данные, полученные на уже существующих скважинах, а также проведенные математические расчеты. Полученный опыт позволит оптимизировать время на разработку моделей месторождений в разных регионах страны.

При дальнейшей разработке Биктовского месторождения будет создана геомеханическая модель, которая позволит прогнозировать изменения в поведении горных пород с течением времени и будет способствовать поддержанию уровня нефтедобычи.

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