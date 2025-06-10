В Лос-Анджелесе отреагировали на возможный ввод морпехов

Глава полиции Лос-Анджелеса Макдоннелл: Прибытие морпехов создаст сложности

Прибытие морских пехотинцев в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, наоборот, создаст новые сложности. Об этом заявил глава полиции города Джим Макдоннелл, передает Newsweek.

«Прибытие сотен морпехов без четкой координации представляет собой значительную логистическую и оперативную проблему для тех из нас, кому поручено защищать этот город», — отметил он.

Вместо этого Джим Макдоннелл призвал создать каналы коммуникации между различными структурами, которые занимаются восстановлением правопорядка в Лос-Анджелесе. Именно так можно избежать хаоса и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации в городе, заметил он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес. По его словам, морские пехотинцы уже приведены в состояние повышенной готовности.