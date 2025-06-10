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23:33, 10 июня 2025Мир

В ООН забили тревогу из-за «беспрецедентного» кризиса рождаемости

ООН: Мир столкнулся с беспрецедентным спадом рождаемости
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости. Об этом сообщается в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Утверждается, что уровень рождаемости упал до крайне тревожной отметки. Миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за социальных и экономических проблем. Опрошенные также пожаловались на сложность совмещения работы и ухода за детьми, неэффективную демографическую политику государств и политическую нестабильность.

«Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости. Коэффициенты сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис», — подвела итоги исследования исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем.

Ранее абсолютное число рождения детей в России приблизилось к одному из самых низких показателей в истории, который зафиксировали в 2000 году.

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