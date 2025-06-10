В США заявили о наступлении переломного момента в конфликте на Украине

Политолог Корыбко: Поражение Украины в конфликте неизбежно

В украинском конфликте уже достигнут или скоро наступит переломный момент, Киев находится на грани военного поражения из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области. Об этом в материале для издания Asia Times заявил политолог из США Эндрю Корыбко.

«Если же рассуждать о финале этого конфликта, то похоже, что переломный момент или уже достигнут или вот-вот будет — после чего чаша военно-стратегических весов окончательно и бесповоротно склонится в пользу России. Крайне трудно себе представить, как Украине выбраться из этой дилеммы», — пишет эксперт, отмечая, что поражение Киева «кажется неизбежным».

Как полагает Корыбко, натиск ВС РФ может привести к серьезному ослаблению Украины, от которого у нее уже не получится оправиться.

Ранее появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области российскими военными. На снятых с воздуха кадрах видно, как бойцы успешно преодолевают ее и движутся вперед.