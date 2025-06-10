Военкор рассказал о продвижении российских войск на одном из направлений

Военкор Котенок рассказал о продвижении ВС России на новопавловском направлении.

Группировка войск «Центр» и «Восток» продолжает продвижение на новопавловском направлении. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«После выхода наших подразделений к Алексеевке с северо-востока, а затем и с юго-запада у Зеленого Кута, оборона противника в Алексеевке посыпалась», — сообщил он.

Он отметил, что бои за село Зеленый Кут и оборонительные позиции севернее продолжаются. Этот населенный пункт является предпоследним на данном направлении перед границей Днепропетровской области.

9 июня стало известно о взятии под контроль Алексеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной.

