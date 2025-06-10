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10:40, 10 июня 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о продвижении российских войск на одном из направлений

Военкор Котенок рассказал о продвижении ВС России на новопавловском направлении.
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Группировка войск «Центр» и «Восток» продолжает продвижение на новопавловском направлении. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«После выхода наших подразделений к Алексеевке с северо-востока, а затем и с юго-запада у Зеленого Кута, оборона противника в Алексеевке посыпалась», — сообщил он.

Он отметил, что бои за село Зеленый Кут и оборонительные позиции севернее продолжаются. Этот населенный пункт является предпоследним на данном направлении перед границей Днепропетровской области.

9 июня стало известно о взятии под контроль Алексеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной.

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