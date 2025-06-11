На правой руке Трампа вновь заметили синяк

Daily Beast: Синяк от рукопожатий на правой руке Трампа снова стал заметен

На правой руке президента США Дональда Трампа стал снова заметен синяк, причиной которого ранее называли частые рукопожатия. Об этом сообщает Daily Beast (DB).

По данным издания, синяк на руке американского лидера можно было вновь заметить с апреля. Его также увидели 10 июня, когда Трамп встречался с ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, и 9 июня, когда он выступал на конференции по инвестированию Invest America Roundtable.

«В какой-то момент он поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно», — говорится в статье.