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11:30, 11 июня 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали пить в жару минеральную воду

Врач Вялов: Минеральная вода в жару восполняет потерянные с потом соли
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alter-ego / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал в жару пить минеральную воду. Семь полезных свойств минералки он перечислил в свое Telegram-канале.

Вялов рассказал, что минеральная вода восполняет в организме уровень солей, которые теряются с потом, улучшает пищеварение, положительно влияет на состояние костей и зубов, а также помогает при усталости и судорогах. Причем употреблять лучше газированный напиток, подчеркнул врач, так как он усиливает жажду, благодаря чему человек больше пьет и дольше чувствует себя сытым.

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Однако, по словам врача, есть у напитка и минусы: она раздражает желудочно-кишечный тракт при наличии рефлюкса и вздутия, а избыток минералов чреват проблемами с почками. Гипертоникам же специалист посоветовал выбирать минеральную воду с низким содержанием натрия, а детям и беременным женщинам ─ негазированные варианты.

Ранее эксперт по виноделию Марина Мойсеяк заявила, что определенные напитки не стоит употреблять в жару. В противном случае, по ее словам, произойдет резкое повышение уровня глюкозы в крови.

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