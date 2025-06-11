Россиянам посоветовали пить в жару минеральную воду

Врач Вялов: Минеральная вода в жару восполняет потерянные с потом соли

Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал в жару пить минеральную воду. Семь полезных свойств минералки он перечислил в свое Telegram-канале.

Вялов рассказал, что минеральная вода восполняет в организме уровень солей, которые теряются с потом, улучшает пищеварение, положительно влияет на состояние костей и зубов, а также помогает при усталости и судорогах. Причем употреблять лучше газированный напиток, подчеркнул врач, так как он усиливает жажду, благодаря чему человек больше пьет и дольше чувствует себя сытым.

Однако, по словам врача, есть у напитка и минусы: она раздражает желудочно-кишечный тракт при наличии рефлюкса и вздутия, а избыток минералов чреват проблемами с почками. Гипертоникам же специалист посоветовал выбирать минеральную воду с низким содержанием натрия, а детям и беременным женщинам ─ негазированные варианты.

Ранее эксперт по виноделию Марина Мойсеяк заявила, что определенные напитки не стоит употреблять в жару. В противном случае, по ее словам, произойдет резкое повышение уровня глюкозы в крови.