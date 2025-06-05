Россиян предупредили об опасных в жару напитках

Эксперт по виноделию Мойсеяк: Сладкие напитки в жару опасны для здоровья

Употребление сладких напитков в жару может быть опасно, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета Росбиотех Марина Мойсеяк. Она объяснила, что это чревато резким повышением уровня глюкозы в крови.

«Сладость с газировкой в холодном виде снижают чувствительность рецепторов, поэтому человек не замечает, насколько сладкий напиток он пьет. Наличие глюкозы, фруктозы, сахарозы в газированном напитке вызывает дополнительную жажду, поэтому человек выпивает гораздо больше, чем нужно. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови и, как следствие, к резким скачкам энергии, за которыми следует усталость», — предупредила эксперт.

Чтобы убрать лишнюю сладость на рецепторах, человек, как объяснила Мойсеяк, начинать пить больше воды, а переизбыток жидкости чреват ростом нагрузки на сердце. Кроме того, добавила специалист, холодная сладкая газировка плохо действует на желудок и может стать причиной развития диабета II типа.

«Если вы собираетесь на пикник и хотите взять с собой сладкое, отдавайте предпочтение слабо газированным сокосодержащим напиткам. В них содержатся природные сахара, которые наш организм правильно усваивает. В сокосодержащих напитках обычно доля природных сахаров не превышает 5-7 процентов. Умеренно сладкий вкус полезного напитка может дать ощущение сытости и избавит вас от переедания и, как следствие, снизит риск набора веса. Самый безопасный вариант — простая вода», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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