Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 11 июня 2025Россия

Россиянин поругался с девушкой и оказался на СВО

Житель Красноярска Клаус записался штурмовиком на СВО после ссоры с девушкой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Красноярска Александр Клаус поругался с девушкой и оказался на специальной военной операции (СВО). Об этом мужчина рассказал изданию 24rus.ru.

По словам Клауса, после ссоры ему было нечего терять, а в жизни «на гражданке» его сопровождали лишь «нервы и стресс». Поэтому красноярец записался добровольцем в отряд «Черный барс».

«Командиры меня уговаривали быть медиком. Но добился стать штурмовиком: мне нужен адреналин», — сообщил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что московская студентка негативно высказалась о бойце СВО в чате и поплатилась.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В этом главная печаль». Почему НАТО исключает упоминания Украины из документов и с чем это связано?

    Стоимость нефти подскочила до максимума за полтора месяца

    На Украине отменили закупку оборудования для разгона демонстраций

    Суд освободил от наказания осужденного на 12 лет бывшего главу российского банка

    Россиянка решила поплавать в море на отдыхе в Таиланде и оказалась в реанимации

    Казахстанского рэпера потребовали не пускать в Россию из-за поддержки ВСУ

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Основательницу «Медузы» объявили в России в розыск

    В Польше восхитились российской ракетой Х-101

    Бывшего адвоката оппозиционного экс-мэра Урлашова отправили под арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости