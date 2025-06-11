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15:45, 11 июня 2025Россия

Московская студентка негативно высказалась о бойце СВО в чате и поплатилась

Третьекурсница МПГУ негативно высказалась о бойце СВО и была оштрафована
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Третьекурсница Московского городского педагогического университета (МПГУ) негативно высказалась о бойце специальной военной операции (СВО) в одном из чатов и поплатилась. Студентку оштрафовали на 30 тысяч рублей, об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Девушка во время общения с одногруппниками в декабре 2024 года опубликовала противоречивый комментарий, касающийся военнослужащего.

Сотрудники полиции увидели скрин переписки у другой студентки, выложившей его в сеть на всеобщее обозрение в мае.

Наказанная девушка отметила, что была в конфликте с оппоненткой еще с первого курса университета.

Студентка учится и нигде не работает, из каких денег девушка будет оплачивать штраф пока не ясно.

До этого сообщалось, что в Сыктывкаре участник спецоперации покинул больницу, обвинив медсестер в хамстве.

ЖЗЛ
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