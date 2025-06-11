Ситуацию в Сумской области назвали угрожающей для украинской армии. Что стало причиной стремительного отступления ВСУ?

Мобилизованный в ВСУ журналист Бутусов: ситуация в Сумской области угрожающая

Ситуация в Сумской области является угрожающей для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за высокого темпа наступления Российской армии. Причину продвижения россиян в регионе назвал мобилизовавшийся украинский журналист, экс-советник министерства обороны страны Юрий Бутусов.

По его словам, быстрое продвижение Российских войск объясняется их организованным управлением, наличием большого количества дронов, а также проблемами с логистикой ВСУ. «[Свою роль играет] логистика, которая у нас абсолютно ничем не защищена в этом районе. Все это до сих пор не решается и, к сожалению, эта ситуация угрожающая», — подчеркнул он.

Отступление ВСУ связали с коррупцией командования и властей

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заподозрила, что стремительное отступление ВСУ под Сумами связано с попыткой командования и местных властей сокрыть плохую подготовку к обороне. «Наши генералы (...) и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили», — заявила она. Парламентарий назвала ситуацию с отступлением циничной схемой чиновников и генералов.

Полковник в отставке Михаил Ходаренок также отметил, что нет достоверных данных о том, что украинские войска провели на данном направлении полное фортификационное оборудование местности, воздвигли систему оборонительных рубежей. Помимо этого, морально-психологическое состояние украинских частей далеко от того, каким было, например, летом 2023 года, добавил он. «Поэтому не исключено, что российские войска могут овладеть этим областным центром без втягивания в изнурительные и кровопролитные уличные бои и полного разрушения городской застройки, а за счет стремительного обхода Сум с флангов, что может вынудить украинскую армию оставить город без боя», — объяснил аналитик.

В Киеве признали усилившееся наступление российских войск в Сумской области

Ранее военный эксперт Олег Шаландин подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России наступают по всей линии фронта. В общей сложности, отметил он, армия России в зоне СВО берет под контроль около 14 квадратных километров в сутки. По словам специалиста, за 9 июня только на сумском направлении украинская армия потеряла до 150 человек личного состава, а также различную технику.

Украинский проект DeepState подтвердил, что наступление российских войск в Сумской области усиливается с каждым днем. Как отметили аналитики, наиболее активные боевые действия идут в районах населенных пунктов Водолаги, Владимировка и Константиновка.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру», что российские военные предпочитают не штурмовать крупные города в зоне украинского конфликта. «С самого начала украинского конфликта мы не ставили своей целью силовой захват таких крупных городов, как Киев, Харьков, Херсон, Одесса. Дело в том, что многомиллионные города очень урбанизированы, и проведение операций в них чревато большими потерями как среди самих наступающих, так и среди мирного населения», — сказал он. По словам полковника, заметно лучше в таких случаях работает тактика мягкой силы, когда города сдаются сами. «Окружения, выборочные зоны оккупации, проведение пропагандистской работы помогают сохранить много человеческих жизней», — заключил военный.