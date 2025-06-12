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09:34, 12 июня 2025Бывший СССР

Группировка «Север» разминирует Курское приграничье

Минобороны РФ: Саперы группировки «Север» разминируют Курское приграничье
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Саперы группировки «Север» займутся разминированием Курского приграничья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны) РФ.

В рамках этой процедуры саперы проведут детальный осмотр местности на предмет наличия в земле оставшихся после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов. Находить мины им помогут робототехнический комплекс «Уран-6», миноискатели и инженерные щупы, уточнили в министерстве.

Один из саперов, участвующих в разминировании местности, рассказал, что в Курском приграничье осталось множество противопехотных мин, особенно возле лесопосадок. Опасность также представляют суббоеприпасы от кассетных снарядов, так называемых «Колокольчиков».

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