В Норильске прошел матч звезд баскетбола

Чемпионы России, Европы и звезда НБА сыграли с любителями баскетбола на Таймыре

В Норильске прошел «Заполярный матч звезд» баскетбола с участием игроков новоиспеченного чемпиона Единой лиги ВТБ клуба ЦСКА, чемпионов России, Европы и призеров Олимпиад, передает корреспондент «Ленты.ру».

Баскетболисты привезли инвентарь детским спортивным школам Таймыра, провели семинар для тренеров и мастер-класс для воспитанников.

«Две стойки баскетбольные, баскетбольные мячи и разные необходимые вещи общим весом 1200 килограммов», — рассказал президент Российской федерации баскетбола, участник Матча всех звезд НБА Андрей Кириленко.

Известные спортсмены сыграли друг против друга при полных трибунах в комплексе «Айка», разбившись на сборные команды «Палладий» и «Никель», дополненные лучшими представителями местных любительских клубов. В результате, «Палладий» обыграл «Никель» со счетом 122:99.

За команду-победительницу выступили игрок ЦСКА, чемпион Евролиги, двухкратный чемпион России Антон Астапкович, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы Евгений Воронов, баскетбольный блогер Виктор Павленко и солист Московского театра оперетты Иван Викулов.

«Мы взяли много хороших подборов в нападении и у нас хорошо летит. Мы играем в атмосфере праздника. Хочется играть проще, но это не расслабон: в баскетболе нельзя расслабляться», — прокомментировал игру армеец Астапкович.

Андрей Кириленко сыграл за «Никель». Его партнерами по команде стали бронзовый призер Олимпиады и чемпион Европы Антон Понкрашов, игрок ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер Чемпионата мира Алекса Аврамович и главный тренер сборной России Зоран Лукич — в роли тренера.

Лучшим игроком матча признан один из норильских баскетболистов — Иван Зиновьев, работающий на предприятии «Норильскникельремонт». Его команда стала лучшей на корпоративном чемпионате среди таймырских команд в 2025 году

Товарищеские матчи с участием титулованных профессиональных баскетболистов проводятся в Норильске на регулярной основе при поддержке компании «Норникель», которая также является владельцем баскетбольного клуба ЦСКА, оказывает помощь развитию детского и взрослого любительского баскетбола на Таймыре.

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