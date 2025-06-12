Московский аэропорт отменил ограничения по использованию воздушного пространства

Аэропорт Внуково отменил ограничения по использованию воздушного пространства

Аэропорт Внуково в своем Telegram-канале сообщил об отмене ограничений по использованию воздушного пространства.

Уточняется, что руководство международной авиагавани предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. «В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения на полеты в двух московских аэропортах — Шереметьево и Внуково — ввели в 01:36 по московскому времени.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов ввели в аэропорту Калуги.