На Западе сообщили о переходе в мае под контроль России значительных территорий в зоне СВО

WSJ: В мае под контроль РФ перешли значительные территории в зоне СВО

В мае под контроль России перешли значительные территории в зоне проведения специальной военной операции, об этом сообщила западная газета The Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, российские военные заняли в мае больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.

Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль десятков населенных пунктов в прошлом месяце в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике (ДНР).

В публикации отмечается, что продвижение российских войск свидетельствует о дипломатическом тупике в переговорах. Издание предположило, что исход конфликта будет решаться на поле боя. В числе направлений с наиболее напряженной обстановкой названо покровской направление, Константиновка, а также Сумская область.

Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в комментарии газете рассказал, что в Красноармейске (украинское название Покровск) атаки идут в любое время суток. Другой боец отметил, что Константиновка «быстро превращается в линию фронта».

Старший лейтенант ВСУ, находящийся в районе этого населенного пункта, заявил, что личный состав истошен и работает на пределе возможностей, не хватает ротации. Он добавил, что этим летом ожидается ухудшение ситуации по всем направлениям.

Ранее в Минобороны сообщили, что Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР. Речь шла о Петровском и Алексеевке. Контроль над ними установили военнослужащие группировки войск «Центр».