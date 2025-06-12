SHAMAN выпустил песню в честь Дня России

Певец SHAMAN выпустил новую патриотическую песню в честь Дня России

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новую патриотическую песню «Гуляй, Россия!» Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе певца.

Композиция вышла в честь Дня России. В песне SHAMAN признается в любви к родине, упоминая ее узнаваемые символы — белые березы и широкие поля. В основу произведения положен электронный бит, однако главная партия все же остается за акустической гитарой. Слышатся в песне и народные распевы гласных звуков.

«Песни — первые помощники в поиске выражений и слов любви к Отечеству. Они помогают ощутить гордость за нашу державу, восхититься красотой ее удивительных пейзажей и, конечно, попытаться понять загадочную душу русского человека. Песня — это самый простой способ показать любовь к родной стране, поэтому нам нужно много самых разных песен о России», — заявил SHAMAN.

Впервые «Гуляй, Россия!» прозвучала 11 июня на концерте на Красной площади, приуроченном ко Дню России. Сейчас песню можно найти на цифровых музыкальных площадках.

Ранее SHAMAN рассказал о песне «Прямо по сердцу», с которой он выступит на Международном вокальном конкурсе «Интервидение». Певец отметил, что композиция, написанная продюсером и композитором Максимом Фадеевым, получилась «немного неземной, но с нашим русским размахом».