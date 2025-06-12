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12:26, 12 июня 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении на руднике в Якутии

Пострадавший при обрушении на руднике в Якутии находится в тяжелом состоянии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пострадавший при обрушении горной породы на руднике в Якутии находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно из сообщения регионального минздрава, передает ТАСС.

По данным министерства, пострадавшего госпитализировали в Оймяконскую Центральную районную больницу. Сообщается, что медики обеспокоены состоянием мужчины, планируется телемедицинская консультация со специалистами республиканской больницы.

«На данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после обрушения под завалами находились два человека, одного из них спасти не удалось. На место отправилась следственно-оперативная группа республиканского СУ СК России.

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