Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении на руднике в Якутии

Пострадавший при обрушении на руднике в Якутии находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при обрушении горной породы на руднике в Якутии находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно из сообщения регионального минздрава, передает ТАСС.

По данным министерства, пострадавшего госпитализировали в Оймяконскую Центральную районную больницу. Сообщается, что медики обеспокоены состоянием мужчины, планируется телемедицинская консультация со специалистами республиканской больницы.

«На данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после обрушения под завалами находились два человека, одного из них спасти не удалось. На место отправилась следственно-оперативная группа республиканского СУ СК России.

