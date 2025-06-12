В Москве впервые нашли великокняжескую печать

Собянин: Археологи обнаружили в центре Москвы великокняжескую печать

В центре Москвы археологами впервые была обнаружена великокняжеская печать. О ценной исторической находке сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Уникальную печать времен Ивана III специалисты нашли в Романовом переулке. До этого подобных объектов на территории российской столицы не обнаруживали, уточнил мэр. Дополнительная ценность находки заключается в том, что эта печать является последней из периода свинцовых. Позже встречались исключительно восковые, отметил Собянин.

Подобного рода печати скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы того времени, пояснил он. Найденный в центре столицы артефакт представляет собой своего рода «факсимиле» Великого князя Московского. На оборотной стороне печати выгравирована надпись «Печать князя Великого Ивана Васильевича», а на другой — сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. «Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века», — резюмировал Собянин.

Во второй половине 2022 года археологи Института археологии РАН (Москва) в ходе раскопок возле берега реки Волхов в Великом Новгороде обнаружили около 1,5 тысячи предметов Средневековья. Наиболее ценными из них оказались восемь средневековых берестяных грамот, а также свыше 20 свинцовых и золотых печатей.