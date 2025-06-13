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00:00, 14 июня 2025Интернет и СМИ

Иран уличили в публикации фейковых видео ракетных ударов

Иран выдал кадры пусков ракет «Калибр» по Житомиру за удары по Израилю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Иран опубликовал фейковые видео пуска ракет по Израилю. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В сети появились кадры старта ракет якобы с кораблей иранского военного флота. Однако выяснилось, что видео было снято в 2022 году во время удара российскими «Калибрами» по целям в украинском Житомире.

Вечером 13 июня Иран начал операцию против Израиля «Суровое наказание». В ответ на удар по объектам на территории Исламской республики Тегеран выпустил по Израилю более 300 баллистических ракет. До этого около 200 истребителей Израиля атаковали более 100 целей в Иране, включая ядерные объекты.

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