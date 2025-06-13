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16:56, 13 июня 2025Силовые структуры

Названа возможная причина пожара в российском доме с пятью погибшими детьми

СК возбудил дело после пожара в Куровском и назвал причиной трагедии проводку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, где накануне погибли пятеро детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки из-за перегруза электросетей.

Пожар произошел в пятницу, 13 июня, в деревянном доме в поселке Куровское. На месте случившегося были обнаружены тела пяти детей. Самому старшему из них 17 лет, а самому младшему — всего два месяца. Их мать с ожогами доставили в городскую больницу.

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