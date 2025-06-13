В Сети появились кадры с места гибели пятерых детей во время пожара

ГСУ СК: Во время пожара в Орехово-Зуево погибли пятеро детей

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области опубликовало кадры с места гибели детей во время пожара в Орехово-Зуево. Ведомство разместило снимки в своем Telegram-канале.

Пожар произошел 13 июня в деревянном доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Отмечается, что на месте были обнаружены тела пяти детей, самому младшему из которых 2 месяца, а старшему — 17 лет. Мать детей была госпитализирована в городскую больницу с ожогами.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ведомстве отметили, что причины возгорания на данный момент устанавливаются следствием.

Ранее МЧС России сообщило, что на горящем складе в Пушкино в Подмосковье на площади 13 тысяч квадратных метров произошло обрушение кровли. Отмечалось, что пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны.