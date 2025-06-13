Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 13 июня 2025Россия

В Сети появились кадры с места гибели пятерых детей во время пожара

ГСУ СК: Во время пожара в Орехово-Зуево погибли пятеро детей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области опубликовало кадры с места гибели детей во время пожара в Орехово-Зуево. Ведомство разместило снимки в своем Telegram-канале.

Пожар произошел 13 июня в деревянном доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Отмечается, что на месте были обнаружены тела пяти детей, самому младшему из которых 2 месяца, а старшему — 17 лет. Мать детей была госпитализирована в городскую больницу с ожогами.

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ведомстве отметили, что причины возгорания на данный момент устанавливаются следствием.

Ранее МЧС России сообщило, что на горящем складе в Пушкино в Подмосковье на площади 13 тысяч квадратных метров произошло обрушение кровли. Отмечалось, что пламя охватило склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана

    Вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем оценили

    Израиль начал мобилизацию

    В Сети появились кадры с места гибели пятерых детей во время пожара

    На клубном чемпионате мира сыграют три футболиста с российскими паспортами

    Иран обратился в ООН после ударов Израиля

    Кадры последствий удара Израиля по ядерному объекту Ирана показали

    Стало известно о подрыве двух бронеавтомобилей ВСУ

    Борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана

    В России заявили о попытках Германии избежать ответственности за поставки ракет Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости