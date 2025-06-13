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23:05, 12 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российской армии в Сумской области

RusVesna: Российская армия развивает наступление к Сумам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Армия России продолжает продвигаться в Сумской области, развивая наступление к Сумам. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (RusVesna).

По его данным, российские солдаты уже продвинулись к населенному пункту Хотень и продолжают движение в сторону Малой Корчаковки. «На левом фланге сумского направления российские войска продвинулись южнее Андреевки и Алексеевки на глубину до одного километра в сторону н. п. Хотень», — говорится в сообщении.

Кроме того, RusVesna со ссылкой на украинских военных аналитиков сообщает, что командование российской армии задействовало дополнительные силы и средства, ситуация в районе Юнаковки для украинских войск становится хуже.

Ранее стало известно, что российские войска заняли уже 11 населенных пунктов в Сумской области.

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