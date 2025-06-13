CNN: В Израиле допустили многодневную атаку на Иран

Атака Израиля на Ирана не будет «однодневной», заявил CNN израильский источник.

Собеседник телеканала также заявил, что решение об ударе было принято, так как правительство увидело «окно возможностей» для ее проведения. По его словам, это был правильный момент как с военной, так и дипломатической точки зрения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цель ударов по Ирану. Он заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения». Политик отметил, что атака велась по иранским ракетным объектам. Он подчеркнул, что основной целью является устранение угрозы для Израиля. По его словам, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».