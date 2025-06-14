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12:34, 14 июня 2025Мир

МИД призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране

МИД: Россия настаивает на политико-дипломатическом решении иранского вопроса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия настаивает на политико-дипломатическом решении вопроса, который связан с ядерной программой Ирана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Мы настаивали на (...) сугубо политико-дипломатическом решении всех проблем, связанных с иранской ядерной программой», — отметил замглавы ведомства, комментируя происходящие в Иране события.

Ранее МИД России прокомментировал нанесение Израилем ударов по территории Ирана. Там назвали атаку злодеянием, которое разрушает мир и наносит ущерб глобальной безопасности.

До этого аналитик Адам Салех прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, в скором времени между Израилем и Ираном может начаться полномасштабная война.

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