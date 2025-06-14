Объятый пламенем 67-этажный небоскреб в Дубае попал на видео

В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб Tiger Tower

В Дубае объятый пламенем 67-этажный небоскреб попал на видео. Об этом сообщает The National.

Жилой дом Tiger Tower в районе Дубай Марина загорелся в ночь на 14 июня. Всех 3 820 жителей из 764 квартир эвакуировали в безопасное место. Как рассказали в управлении по делам СМИ Дубая, локализация пожара заняла шесть часов, однако здание все еще окутано дымом из-за продолжающихся операций по охлаждению.

В управлении по делам СМИ заявили, что ситуация находится полностью под контролем.

Ранее в Кемерово пассажиры пострадали при взрыве газа в автобусе. По предварительной информации, во время движения транспортного средства взорвался газовый баллон, находившийся на его крыше.

