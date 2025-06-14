В Кемерово пассажиры пострадали при взрыве газа в автобусе

Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кемерове

В Кемерово люди пострадали при взрыве газа в автобусе. Об этом сообщает ENews.

По предварительной информации, во время движения транспортного средства взорвался газовый баллон, находившийся на его крыше. Во время происшествия в салоне находились 12 пассажиров. Троим потребовалась помощь медиков.

По факту случившегося в административном центре Кемеровской области возбуждено уголовное дело.

Ранее в Архангельске в жилом доме произошли взрыв и пожар. Это случилось 14 июня в многоквартирном доме на улице 100-й Дивизии, в квартире на втором этаже.