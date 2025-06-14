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13:55, 14 июня 2025Россия

В Кемерово пассажиры пострадали при взрыве газа в автобусе

Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кемерове
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Telegram-канал «Следком Кузбасса»

В Кемерово люди пострадали при взрыве газа в автобусе. Об этом сообщает ENews.

По предварительной информации, во время движения транспортного средства взорвался газовый баллон, находившийся на его крыше. Во время происшествия в салоне находились 12 пассажиров. Троим потребовалась помощь медиков.

По факту случившегося в административном центре Кемеровской области возбуждено уголовное дело.

Ранее в Архангельске в жилом доме произошли взрыв и пожар. Это случилось 14 июня в многоквартирном доме на улице 100-й Дивизии, в квартире на втором этаже.

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