Премьер Израиля выступил с заявлением об атаках на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны нанесут в Тегеране удары «по каждому объекту и каждой цели режима» Ирана. Его слова приводит ТАСС.
Во время обращения к нации он подчеркнул, что в самое ближайшее время израильские военные самолеты появятся в небе над Тегераном.
В субботу, 14 июня, Офис Нетаньяху сообщил о расширении операции против ядерной программы Ирана. Советник ведомства Дмитрий Гендельман заявил, что удары будут наноситься по ключевым объектам страны, включая установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру.