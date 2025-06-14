Премьер Израиля выступил с заявлением об атаках на Иран

Нетаньяху: ВВС Израиля нанесут в Тегеране удары по объектам и целям режима Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны нанесут в Тегеране удары «по каждому объекту и каждой цели режима» Ирана. Его слова приводит ТАСС.

Во время обращения к нации он подчеркнул, что в самое ближайшее время израильские военные самолеты появятся в небе над Тегераном.

В субботу, 14 июня, Офис Нетаньяху сообщил о расширении операции против ядерной программы Ирана. Советник ведомства Дмитрий Гендельман заявил, что удары будут наноситься по ключевым объектам страны, включая установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру.

