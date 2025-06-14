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22:21, 14 июня 2025Мир

В США начались протесты против Трампа

В США начались протесты против Трампа и его администрации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Cole / Reuters

В США начались протесты против президента США Дональда Трампа и его администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в американском городе Филадельфия участие в шествии принимают около 14 тысяч человек. Также сотни человек вышли на акцию протеста у штаб-квартиры телеканала Fox 5 в пригороде Вашингтона.

Протесты стали частью общенациональной кампании No Kings («Нет королям»), приуроченной к запланированному военному параду в столице и дню рождения главы Белого дома. Акция охватила более 1500 американских городов. Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами «Трамп призывает демонов», «Импичмент немедленно», «Нет королям».

Ранее газета The Washington Post сообщала, что парад в Вашингтоне проведен по случаю 250-летия армии США 14 июня, которое выпадает на день рождения президента страны. Отмечается, что парадное шествие начнется от здания Пентагона, пересечет реку Потомак и пройдет от мемориала Линкольну к монументу Джорджу Вашингтону около здания Капитолия.

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