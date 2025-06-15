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13:31, 15 июня 2025Интернет и СМИ

24-летнего участника реалити-шоу парализовало из-за инсульта

24-летнего участника реалити-шоу Лиама Брауна парализовало после инсульта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

24-летний участник реалити-шоу «Неженки в горах» (Snoflake Mountain) на Netflix Лиам Браун рассказал, что его на некоторое время парализовало после инсульта. Подробностями случившегося он поделился в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Браун опубликовал фотографию из больничной палаты и объяснил, что его экстренно госпитализировали. «Со мной произошел страшный случай посреди ночи. Я оказался парализован примерно на получаса и не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Я проигнорировал случившееся, однако моя речь полностью не восстановилась. На следующий день это все повторилось. Меня отправили в больницу и теперь лечат от микроинсульта», — написал он.

По словам Брауна, он до сих пор не чувствует правую половину лица, а врачи пока не могут точно назвать причины произошедшего. Он отметил, что ему предстоит сдать большое количество медицинских анализов, чтобы понять, что с ним произошло.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него ухудшилось здоровье во время съемок шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm). Кларксон отметил, что попал в больницу с жалобами на сердце, а также назвал глупым решение взять на себя столько обязанностей одновременно.

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