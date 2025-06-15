Стало известно о разрыве обороны ВСУ по швам на одном участке фронта

Алаудинов: В Серебрянском лесничестве в ЛНР оборона ВСУ рвется по швам

Оборона подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР) «рвется по швам». Так описал обстановку на этом участке фронта в зоне спецоперации (СВО) замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

Глава «Ахмата» сообщил, что на кременском направлении работает одно из вверенных ему подразделений, оно каждый день ликвидирует большое количество живой силы противника.

«Совместно с другими подразделениями, находящимися на этом участке, потихоньку они двигаются вперед. Реально противник рвется по швам, стонет, потому что действительно теряет огромное количество сил и средств», — подчеркнул Алаудинов.

Украинские войска не в силах остановить продвижение ВС России, заключил военачальник.

Ранее российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — Зеленый Кут. Поражение ВСУ нанесено в районах Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области.