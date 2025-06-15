Утонувшую в Таиланде российскую бодибилдершу похоронят в Туле

Погибшую в Таиланде бодибилдершу Родину похоронят в Туле

Утонувшую в Таиланде российскую бодибилдершу Юлию Родину похоронят в Туле. На следующей неделе тело спортсменки доставят в Россию, сообщает ТАСС.

По словам бодибилдерши Натальи Маркеленковой, решение принял супруг Родиной. «Никаких финансовых проблем с доставкой тела в Россию нет, в этом вопросе все получилось решить за счет страховки», — сообщила собеседница агентства.

Трагедия произошла на пляже Банг-Тао, расположенном на Пхукете. Известно, что Родина попала в отбойное течение. Ее достали из воды уже без признаков жизни.