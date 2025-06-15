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19:05, 15 июня 2025Из жизни

Утонувшую в Таиланде российскую бодибилдершу похоронят в Туле

Погибшую в Таиланде бодибилдершу Родину похоронят в Туле
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Утонувшую в Таиланде российскую бодибилдершу Юлию Родину похоронят в Туле. На следующей неделе тело спортсменки доставят в Россию, сообщает ТАСС.

По словам бодибилдерши Натальи Маркеленковой, решение принял супруг Родиной. «Никаких финансовых проблем с доставкой тела в Россию нет, в этом вопросе все получилось решить за счет страховки», — сообщила собеседница агентства.

Трагедия произошла на пляже Банг-Тао, расположенном на Пхукете. Известно, что Родина попала в отбойное течение. Ее достали из воды уже без признаков жизни.

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