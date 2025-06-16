Еврокомиссия собралась запретить любые контракты на газ из России

FT: Компаниям в ЕС запретят подписывать любые новые контракты на российский газ

Для того чтобы Венгрия и Словакия не смогли наложить вето на антироссийские газовые санкции, Европейская комиссия предложит на основании торгового права запретить все новые контракты на поставки газа из РФ. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, в рамках краткосрочных контрактов импорт этого энергоносителя (как трубопроводного, так и сжиженного) должен прекратиться с 2026 года. Для долгосрочных указана дата 1 января 2028 года. При этом Венгрия и Словакия получат отсрочку до 2027 года.

Отмечается, что комиссия решила воспользоваться торговым правом, чтобы ее предложения прошли с одобрения большинства государств-членов, в то время как санкции требуют единогласного одобрения.

Ранее Францию заподозрили в намеренном торможении ужесточения санкций Евросоюза в отношении импорта российского газа.