Фермер нашел алмаз в поле и спровоцировал массовую охоту за драгоценными камнями

В Индии фермер нашел в поле алмаз и заработал 138 тысяч рублей

В штате Андхра-Прадеш, Индия, фермер нашел алмаз благодаря проливным дождям и продал его. Об этом пишет The Times of India.

Неназванный мужчина увидел в земле алмаз, когда работал в поле в районе Курнул. Прошедшие дожди так сильно размыли почву, что на поверхности появились спрятанные раньше драгоценности. Найденный алмаз вскоре купил местный торговец. Фермеру удалось заработать на находке 150 тысяч рупий (138 тысяч рублей).

История удачливого фермера спровоцировала массовую охоту за драгоценными камнями. Жители близлежащих деревень стали приезжать в Курнул в надежде разбогатеть. Многие из них отправляются на поиски алмазов целыми семьями, берут с собой еду и проводят на полях долгие часы. «Даже дети участвуют в поисках», — рассказал один из очевидцев охоты.

Несмотря на надежды жителей, эксперты отмечают, что подобные находки в Курнуле делают слишком редко, чтобы в скором времени кому-то снова повезло.

Ранее сообщалось, что в штате Арканзас, США, постоянный посетитель парка «Алмазный кратер» нашел алмаз весом 3,81 карата. Сначала он принял камень за фантик и чуть не упустил его.

