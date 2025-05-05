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16:17, 5 мая 2025Из жизни

Мужчина принял крупный алмаз за фантик и чуть не упустил его

В США мужчина обнаружил крупный алмаз после 20 лет неудачных поисков
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

В штате Арканзас, США, постоянный посетитель парка «Алмазный кратер» нашел алмаз весом 3,81 карата. Об этом сообщает KARK.

По словам Дэвида Декука из Миннесоты, он и его брат посещают парк уже 20 лет. В конце апреля они снова приехали в «Алмазный кратер» испытать удачу. Как рассказал Декук, он спускался с холма к южному павильону парка, как вдруг увидел на земле какой-то блеск.

Сначала, по словам мужчины, он принял таинственный предмет за фантик от конфеты и чуть не упустил сокровище. Передумав, он подошел ближе и увидел коричневый алмаз. После 20 лет неудачных поисков Декуку наконец удалось обнаружить алмаз — крупнейший среди добытых в этом году.

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«Я был очень удивлен, никогда не думал, что найду такой большой», — признался счастливчик. Сотрудники парка предположили, что удаче мужчины поспособствовали недавние дожди, размывшие землю.

Декук назвал драгоценность «алмазом Гергоца» в честь своей собаки. Он заявил, что продолжит посещать парк, хоть больше и не надеется найти что-то.

Ранее сообщалось, что отец и сын прислушались к совету родственника и посетили государственный парк «Алмазный кратер» американского штата Арканзас. Там они нашли светло-коричневый алмаз весом два карата.

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