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10:35, 9 августа 2024Из жизни

Отец и сын во время прогулки в парке нашли алмаз весом два карата

В штате Арканзас отец и сын нашли в грязи алмаз весом два карата

Фото: Arkansas State Park

Отец и сын прислушались к совету родственника, посетили государственный парк «Алмазный кратер» американского штата Арканзас и нашли там светло-коричневый алмаз весом два карата. Об этом сообщает Arkansas State Parks.

Уилл Барнетт и его сын Маршалл отправились в путешествие, чтобы навестить родственников и необычно провести время вместе. По совету дяди Уилла по пути они заехали в парк «Алмазный кратер» испытать удачу.

Вооружившись лопатами и ведрами, Барнетты начали раскопки на специально подготовленной для этого площадке — раньше на этой территории находился алмазоносный вулкан. Набрав в ведра грязь, среди которой могли быть драгоценные камни, отец и сын промыли ее, а затем перебрали оставшийся гравий.

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Тогда Уилл и заметил сверкающий камень. Он показал находку ребенку, и тот отнес ее опытному шахтеру. Мужчина подтвердил, что перед ним алмаз. Затем Барнетты отдали камень специалистам парка. «По улыбкам на их лицах можно было сказать, что они знали, что нашли что-то особенное», — отметил один из сотрудников.

Найденный камень размером с карандашный ластик оказался вторым по величине алмазом, зарегистрированным в «Алмазном кратере» за 2024 год. Барнетты дали своему камню название «Мелкая находка» в честь прозвища Маршалла — «Мелкий шахтер».

Ранее сообщалось, что в Индии рабочий, погрязший в долгах, нашел в шахте алмаз, стоимость которого оценивают в 74 тысячи фунтов стерлингов. За свою находку мужчина получит компенсацию от государства, которую он планирует потратить на выплату долга и строительство нового дома.

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      Юлия Юткина
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