Погрязший в долгах шахтер нашел алмаз стоимостью восемь миллионов рублей

В Индии бедный шахтер нашел алмаз, оцениваемый в восемь миллионов рублей

В Индии рабочий, погрязший в долгах, нашел в шахте алмаз, стоимость которого оценивают в 74 тысячи фунтов стерлингов (восемь миллионов рублей). Об этом сообщает BBC News.

Отец Раджу Гаунд арендовал шахту около двух месяцев назад. Такая практика распространена среди бедных рабочих в Индии: они берут в аренду у правительства рудники и ищут в них драгоценные камни. Гаунд рассказал, что его семья работает в шахтах, когда прекращаются сельскохозяйственные работы. «Мы очень бедны, и у нас нет других источников дохода, поэтому мы делаем это в надежде заработать немного денег», — объяснил мужчина.

23 июля Гаунд как обычно отправился в шахту. Он вырыл очередную яму, вытащил из нее куски земли, промыл их и стал просеивать оставшиеся камни в сите. Тогда шахтер и заметил нечто, напоминающее стекло. Осмотрев его на солнце, Гаунд понял, что нашел алмаз. Он отвез находку в специализированное правительственное учреждение, где камень проверили на подлинность, взвесили и определили его цену.

За обнаруженный алмаз Гаунд получит большую компенсацию от государства. Он планирует потратить ее на выплату долга и строительство нового дома. Оставшиеся деньги рабочий хочет раздать многочисленным родственникам.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш бедный фермер нашел на своем участке алмазы. Мужчина планирует выставить находку на аукцион.

