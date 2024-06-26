В Индии фермер нашел на своем поле два алмаза, оцениваемых в миллионы рублей

В индийском штате Мадхья-Прадеш бедный фермер нашел на своем участке алмазы. Об этом сообщает ETV Bharat.

Дешрадж Адиваси арендовал участок земли в округе Панна, который в прошлом славился своими алмазными копями. Несколько недель назад ему попался первый алмаз: маленький самоцвет весом всего 1,35 карата.

После этого случая Адиваси и его жена решили всерьез заняться поисками драгоценных камней, перерыли все поле и в итоге отыскали второй алмаз. Он оказался крупнее: его вес составляет 6,65 карата, а стоимость оценивается в 2,5 миллиона рупий (2,6 миллиона рублей).

Адиваси планирует выставить находку на аукцион.

В 2020 году сообщалось, что фермер из индийского штата Мадхья-Прадеш нашел алмаз весом 14,98 карата на участке, который он арендовал за 200 рупий. Находка ушла с молотка за шесть миллионов рупий.