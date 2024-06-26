Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:31, 26 июня 2024Из жизни

Бедный фермер нашел в поле алмазы на миллионы рублей

В Индии фермер нашел на своем поле два алмаза, оцениваемых в миллионы рублей

Фото: Bas van den Eijkhof / Unsplash

В индийском штате Мадхья-Прадеш бедный фермер нашел на своем участке алмазы. Об этом сообщает ETV Bharat.

Дешрадж Адиваси арендовал участок земли в округе Панна, который в прошлом славился своими алмазными копями. Несколько недель назад ему попался первый алмаз: маленький самоцвет весом всего 1,35 карата.

После этого случая Адиваси и его жена решили всерьез заняться поисками драгоценных камней, перерыли все поле и в итоге отыскали второй алмаз. Он оказался крупнее: его вес составляет 6,65 карата, а стоимость оценивается в 2,5 миллиона рупий (2,6 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Сокровища или смерть Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Сокровища или смертьПоиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
21 ноября 2020
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020

Адиваси планирует выставить находку на аукцион.

В 2020 году сообщалось, что фермер из индийского штата Мадхья-Прадеш нашел алмаз весом 14,98 карата на участке, который он арендовал за 200 рупий. Находка ушла с молотка за шесть миллионов рупий.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал в ДНР и анонсировал отставки

      В России назвали ключевые проблемы в работе такси

      Лавров рассказал об «эстонизации» руководства Евросоюза

      В СИЗО ушел из жизни лидер Таганской ОПГ Рабинович

      Полковник ВСУ заявил об отступлении по всему восточному фронту

      В атмосфере Юпитера обнаружили неизвестные структуры

      Бритни Спирс отругала папарацци за снимки с целлюлитом

      Минздрав США добился отмены ограничений для смены пола у подростков

      Захарову напугал Ассанж после освобождения по одной причине

      Соратник Кадырова назвал сроки завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше