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09:24, 16 июня 2025Мир

Макрон отверг идею Трампа о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном

Макрон: Россия не может стать посредником в конфликте между Израилем и Ираном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи американского лидера Дональда Трампа о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом передает Reuters.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником», — заявил Макрон.

Политик также подчеркнул, что Франция не участвовала ни в одной из атак Израиля на Иран.

Трамп ранее сообщил, что открыт к идее посредничества президента России Владимира Путина. «Он готов. Он звонил мне по этому поводу», — отметил президент США.

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