На Украине пожаловались на изменение тактики ударов БПЛА ВС России

CNN: ВС России изменяют тактику ударов беспилотников

Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику ударов беспилотников, налеты стали более концентрированными и менее доступными для перехвата. Об этом сообщает CNN.

«Вместо того, чтобы наносить точечные удары то тут, то там, они концентрируют удары и способны добиться максимального эффекта, как кинетического, так и психологического», — рассказал бывший сотрудник Министерства обороны Украины Алексей Мельник.

Помимо этого, как сообщает издание, беспилотники начали летать гораздо выше, отчего стали менее доступными для систем украинских ПВО и пулеметов.

Ранее стало известно, что компания ZALA, которая разработала комплекс с дронами-камикадзе «Ланцет», представила модернизированную версию беспилотника T-20 с повышенной эффективностью. Конструкторы оптимизировали конструкцию фюзеляжа, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и повысить эффективность полета.