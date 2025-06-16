Обвиняемый в получении взятки бывший проректор российского вуза получил приговор

В Нижнем Новгороде бывший проректор ПИМУ Савелов осужден на 3 года за взятки

В Нижнем Новгороде суд приговорил бывшего проректора Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) Сергея Савелова к трем годам лишения свободы за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Савелов признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,7 миллиона рублей.

Как установил суд, в период с 2017 по 2019 год он получил 550 тысяч рублей в качестве взятки от представителя компании, которая занималась проектированием и монтажом систем вентиляции. Эти деньги предназначались за предоставление гарантированных выигрышей на аукционах, которые проводил университет, а также за заключение прямых договоров и беспрепятственную приемку работ по выполненным контрактам.

Ранее сообщалось, что в апреле правоохранители задержали проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) Ирину Соловьеву.