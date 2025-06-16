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01:02, 16 июня 2025Ценности

Популярная 53-летняя актриса показала тренировку в откровенном наряде

53-летняя актриса Брук Берк показала тренировку в откровенном наряде
Мария Винар

Кадр: @brookebruke

Популярная американская актриса и фотомодель Брук Берк показала тренировку в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Ночи в заброшенном доме» предстала на размещенных кадрах в спортивном бюстгальтере и велосипедках шоколадного оттенка. Так, в начале ролика она попозировала перед зеркалом, приспустив нижнюю часть наряда и помассировав живот. После этого знаменитость сделала три упражнения, направленные на проработку мышц пресса.

Поклонники оценили фигуру Берк в комментариях под публикацией. «Я наблюдала за тобой годами. Ты выглядишь потрясающе», «Ты в великолепной форме», «Еще раз убедился в том, что идеальные женщины существуют», «Шикарная», «Очень красивый пресс», — высказывались они.

В апреле Брук Берк в откровенном купальнике прогулялась по пляжу в Малибу.

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