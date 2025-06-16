Россиянка поглумилась над склепами на Кавказе и вызвала гнев местных

Mash: Российская туристка поглумилась над склепами в осетинском Даргавсе

Россиянка поглумилась над «Городом мертвых» в осетинском селе Даргавс и вызвала гнев местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

На видео, которое туристка опубликовала в соцсетях, она сравнила древние склепы на Кавказе с коттеджным поселком.

«Есть домики повыше, есть домики на первой линии у реки. Наверное, тут тоже как-то делилось: больные побогаче — наверх, с хорошим видом, больные победнее — вниз. И там нормально, и там умрете», — сказала девушка.

Уточняется, что ролик вызвал гнев осетин, и они «накидали туристке полную панаму обратной связи».

Ранее другая туристка осквернила захоронения в Даргавсе, достав из них кости ради фотографии. После публикации ей стали поступать угрозы в соцсетях.

