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20:34, 16 июня 2025Забота о себе

У ведущей здоровый образ жизни 39-летней спортсменки обнаружили рак

El Español: Вредная еда привела к колоректальному раку у тренера Дункан
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

39-летняя тренер Данни Дункан вела здоровый образ жизни, который включал правильное питание и регулярную физическую активность. Однако это не помогло ей избежать колоректального рака, сообщает издание El Español.

Как пояснила Дункан, врачи не нашли связь между ее раком и генетикой. Медики предположили, что к появлению заболевания привели вредные вещества из окружающей среды, в том числе содержащиеся в продуктах питания и чистящих средствах. Их воздействию спортсменка подвергалась на протяжении долгого времени: с детства она ела вредную еду, а на здоровое питание перешла 10 лет назад.

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После того, как у нее обнаружили рак, Дункан призвала тех, у кого есть дети, ограничить в их рационе ультрапереработанные продукты, в частности газировку, фастфуд, магазинные сладости, сосиски и колбасы. По словам тренера, шаги к правильному питанию могут быть трудными, но их необходимо сделать, чтобы снизить риск опасных заболеваний

Ранее в Англии мужчина списал симптомы рака мозга на дискомфорт от очков. Врачи не назначили ему терапию, потому что было слишком поздно.

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