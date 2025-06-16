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05:17, 16 июня 2025Россия

В России оценили тактику военных при продвижении в районе села Петровское в ДНР

Капитан Дандыкин: Мотоциклы и РЭБ позволили ВС РФ продвинуться у Петровского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru оценил тактику российских военных при продвижении в районе села Петровское в ДНР.

Он отметил, что использование мотоциклов с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволило совершить отвлекающий маневр, в то время как штурмовые группы вошли в населенный пункт.

«В условиях штурма, при приличной скорости, а это около 200 километров в час, беспилотникам очень тяжело поразить такую цель. Одно дело, когда бежит штурмовик, или передвигается на чем-то более медленном, и совсем другое, когда это быстрый мотоцикл», — пояснил Дандыкин.

Он подчеркнул, что тактика постоянно меняется, появилось много нового, однако для успешного ведения боевых действий необходима качественная и правильная подготовка военнослужащих.

Армия России заняла еще два населенных пункта в Донецкой народной республике 12 июня. Как сообщили в Минобороны, военные вошли в Петровское и Алексеевку. Контроль над ними установили военнослужащие группировки войск «Центр».

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