В России заявили о готовности стать посредником в конфликте Израиля и Ирана

Депутат Чепа: Россия готова выступить посредником в ирано-израильском конфликте

Россия осуждает действия Израиля, которые привели к эскалации конфликта с Ираном, и готова выступить посредником в его урегулировании, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы, конечно, осуждаем действия Израиля. Мы относимся с большим напряжением к развивающейся ситуации, мы пытаемся сделать все, чтобы как-то пригасить этот конфликт. Мы готовы выступить посредником в этом конфликте и нас очень волнует возможная эскалация этого конфликта дальше», — сказал Чепа.

Он напомнил, что по этой теме недавно прошел разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

«Мы будем предпринимать все возможные шаги для локализации этого конфликта», — подытожил депутат.

Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого российский президент осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп же, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную». Путин также заявил о готовности осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.